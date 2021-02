Am Freitag wird ein Gartenstädter Urgestein 100 Jahre alt: Julius Klein feiert seinen ganz besonderen, runden Geburtstag. Bis heute ist er im Einsatz für seinen Stadtteil, mit dem er viele Erinnerungen und viel Engagement verbindet.

Als Siebenjähriger zog Julius Klein mit seinen drei Schwestern und den Eltern vom Hemshof in die Gartenstadt um und blieb diesem Stadtteil zeitlebens treu und eng verbunden. In der Niederfeldsiedlung fand Julius Klein auch seine große Liebe Elfriede, die er 1948 heiratete. Das Paar bekam zwei Söhne. Auf seinen Enkelsohn ist Julius Klein besonders stolz.

Beim VSK Germania engagiert

Das Zwischenmenschliche und der Sport waren dem Jubilar immer sehr wichtig – und sind es bis heute. Zurzeit pflegt er seine sozialen Kontakte übers Telefon. Und da gibt es eine ganze Menge Anrufe. Aus der Zeit des Sports und wegen seines sozialen Engagements hat er viele Freunde und Bekannte. Denn Julius Klein war 1950 Gründungsmitglied und zeitweise in der Vorstandschaft des VSK Germania. Mit großer Leidenschaft spielte er Fußball, selbst mit 92 Jahren kickte er gelegentlich noch. Und als vor einiger Zeit die Ehrenurkunde bei der Gewerkschaft für ihn geschrieben wurde, staunte so manch einer nicht schlecht über die Anzahl der Mitgliedschaftsjahre – stand da doch die Zahl 70. Lange Jahre war Julius Klein Betriebsrat und SPD-Mitglied. Ursprünglich gelernt hat er den Beruf des Gas-Wasser-Installateurs bei Grünzweig, später wechselte er zu den Technischen Werken (TWL).

Angeln als großes Hobby

Bei aller Umtriebigkeit brauchte Julius Klein aber auch mal seine Ruhe. Die fand er beim Angeln – bis ihm seine Familie vor zwei Jahren untersagte, sich nachts alleine in den Anglerkahn zu setzen.

Seinen Stammtisch beim VSK vermisst Julius Klein derzeit schmerzlich und würde gerne mal wieder mit dem Auto zum Stammessen fahren. Coronabedingt ist das natürlich nicht möglich. Nun wartet er sehnlichst darauf, dass die rund 100 Tulpenzwiebeln, die er vergangenes Jahr im Garten vergraben hat, zu blühen beginnen. Bis dahin schaut er sich vielleicht noch einmal die Fotos der schönen Urlaube in Söll am Wilden Kaiser an. Über 35 Jahre lang verbrachte er hier regelmäßig die Ferien, vor zwei Jahren war er das letzte Mal dort.

Baum für seinen Stadtteil gespendet

Im März soll dann auch der Baum, den er für die Niederfeldsiedlung anlässlich seines 100. Geburtstags gestiftet hat, gepflanzt werden. Es ist ein weiterer Beweis seiner tiefen und andauernden Verbundenheit zum Stadtteil.