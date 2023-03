Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Irgendwo in Lu sind wir jede Woche auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern. Am Montag haben wir an einem Sportgelände in der Bayreuther Straße Julian Müller getroffen. Der 27-jährige Schlosser ist ein begeisterter Paintball-Spieler.

Stören wir bei der Mittagspause?

Nein. Wir sind gerade dabei, unsere Anlage wieder herzurichten. Ich leite hier beim Post SV die Paintball-Abteilung und am Wochenende sind