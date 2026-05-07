Mit Testkäufen hat die Polizei die Einhaltung des Jugendschutzes in Ludwigshafen überprüft. Wie die Behörde mitteilt, waren am Mittwoch zwischen 14 und 16 Uhr Testkäufer in den Stadtteilen Mitte und Nord unterwegs und kauften altersbeschränkte Waren - alkoholische Getränke, Tabakwaren, E-Zigaretten, CBD-Blüten und -Rauchprodukte – in verschiedenen Kiosken ein. Bei drei der zehn kontrollierten Geschäfte seien Verstöße gegen die Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes festgestellt worden. Es seien Waren ohne die erforderliche Identitätsprüfung an die Jugendlichen ausgehändigt worden. Gegen das betreffende Verkaufspersonal und deren Chefs seien entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet worden. Bei der Aktion kooperierten das Gemeinsame Sachgebiet Jugendkriminalität der Polizeidirektion Ludwigshafen mit Unterstützung des Kommunalen Vollzugsdienstes der Stadt, des Bereichs Jugendförderung und von Schülern der Höheren Berufsfachschule Polizeidienst und Verwaltung.