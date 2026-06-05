Nach den rheinland-pfälzischen Landtagswahlen 2026 ist Jugendreferent Gunter Straub etwas aufgefallen, das ihn zum Nachdenken gebracht hat.

Im Nachgang der rheinland-pfälzischen Landtagswahlen 2026 wurde mir beim Studieren der Abstimmungsergebnisse – wohl nur einen Tag später – die Tatsache bewusst, dass ich gleich mit zwei der Gewählten beruflich nicht nur flüchtig, sondern bereits intensiver zu tun hatte. Bei beiden Personen handelte es sich auf Landesebene um parlamentarische Neulinge, Menschen also, die Mitte Mai zum ersten Mal als Abgeordnete der konstituierenden Sitzung eines Landtages beiwohnen konnten.

Die Begegnungen beziehungsweise Kooperationen, die ich meine, fanden in den Reihen der kirchlichen Jugendverbandsarbeit statt und liegen bereits viele Jahre zurück. Beide Personen engagierten sich in jungen Jahren in ihrer Pfarrei beziehungsweise in ihrer Region ehrenamtlich und waren später in die Kommunalpolitik eingestiegen. Dass ein ehrenamtliches Engagement in den Reihen der katholischen Jugend eine parteipolitische Fortsetzung erfährt, passiert in meinem Arbeitsfeld immer wieder. Ich erinnere mich daran, dass an meinem früheren Dienstort einmal gleich drei ehemalige Jugendverbandlerinnen und -verbandler gleichzeitig in einem Gemeindeparlament mitarbeiteten.

An dem betreffenden Morgen im März 2026 wurde mir zum einen bewusst, dass ein gesellschaftliches Engagement nicht auf die lokale Ebene beschränkt bleiben muss. Ich weiß nicht, ob sich die beiden eingangs angesprochenen Landtags-Neulinge vor Antritt ihres Mandats in Mainz bereits kannten; beide stammen aus unterschiedlichen Wahlkreisen. Was mir aber vor allem klar wurde an diesem Morgen, ist, dass wir im Alltag in der Begegnung mit anderen Menschen oft nicht überblicken können, an was genau wir da mitwirken und dass wir – ausgehend von der Gegenwart – vielfach nicht ermessen können, wo die Wege hingehen und wie sich Dinge schlussendlich fügen.

Der Autor

Gunter Straub, Jugendreferent der katholischen Jugendzentrale Ludwigshafen.