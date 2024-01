Unbekannte haben am Dienstagabend gegen 19.20 Uhr in der Neckarauer Straße in Mannheim eine Glasflasche auf einen vorbeifahrenden Lastwagen geworfen und so dessen Frontscheibe beschädigt. Der Lkw-Fahrer war Richtung Casterfeldstraße unterwegs, als er an einer Ampel zwei junge Radfahrer sah. Plötzlich soll einer der beiden die Flasche geworfen haben. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Das Duo flüchtete Richtung Innenstadt. Die Polizei nimmt unter Telefon 0621 833970 Zeugenhinweise entgegen.