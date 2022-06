Riesenschreck für einen Straßenbahnfahrer in Oggersheim: Ein bislang unbekannter Jugendlicher hat am Dienstag gegen 17.40 Uhr im Bereich des Hans-Warsch-Platzes einen Backstein auf eine heranfahrende Straßenbahn geworfen. Wie die Polizei weiter mitteile, splitterte dadurch die Verglasung der Fahrerkabine und verletzte den 42-jährigen Straßenbahnführer leicht. Der Jugendliche flüchtete zusammen mit zwei weiteren.

An der Straßenbahn entstand ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Die Flüchtigen waren männlich und circa 16 Jahre alt. Alle trugen weiße T-Shirts. Der Haupttäter trug zusätzlich eine rote kurze Hose. Die Polizei ermittelt nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiwache Oggersheim, Telefon 0621 963-2403 oder Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de.