In Edigheim ist ein 16-jähriger Radler bei einem Unfall am Montag leicht verletzt worden. Laut Polizeibericht stieß der Jugendliche an der Kreuzung Rüdigerstraße/Kriemhildstraße mit einer 37-jährigen Autofahrerin zusammen. Der Jugendliche habe beim Einfahren in die Kreuzung das Auto übersehen, so die Polizei. Trotz einer Vollbremsung habe die Autofahrerin einen Zusammenstoß nicht verhindern können. Der 16-Jährige stürzte und sei dabei leicht verletzt worden