Zwei Kinder und einen Teenager hat ein Jugendlicher am Mittwoch massiv bedroht. Wie die Polizei weiter mitteilte, wollte der etwa 15 Jahre alte Täter seine Opfer im Alter von sechs, acht und 13 Jahren zwischen 15 Uhr und 16 Uhr in einem Kiosk in der Pranckhstraße (Süd) ausrauben.

Zuvor hatte er ohne Erlaubnis das Fahrrad des Achtjährigen gefahren. Als die Kinder weggehen wollten, hielt er sie fest und verlangte Geld. Als die Kinder angegeben hatten, keines bei sich zu führen, durchsuchte er deren Taschen und flüchtete ohne Beute mit weiteren Jugendlichen in Richtung Berliner Platz. Der Jugendliche soll etwa 1,60 Meter groß und schlank gewesen. Er hatte einen hellbraunen Teint, dunkle Haare und einen Bartansatz.

Zeugenhinweise an die Kriminalpolizei, Telefon 0621 963-2773 oder Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de.