Ein 14-Jähriger ist am Mittwochabend in der Wredestraße (Mitte) von einem Auto angefahren worden. Ein dunkles Auto soll aufgrund einer nahenden Straßenbahn an der Kreuzung Wredestraße/Berliner Platz rückwärts gefahren sein und hierbei den Jugendlichen touchiert haben, der gerade die Straße überqueren wollte. Die Fahrerin fuhr laut Polizei weiter, ohne sich um den leicht verletzten Fußgänger zu kümmern. Hinweise an die Polizei unter der Telefonnummer 0621 963-2122.