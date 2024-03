Auf dem Platz der Deutschen Einheit ist am Dienstagabend gegen 19.40 Uhr ein 15-Jähriger mit Pfefferspray leicht verletzt worden. Der Jugendliche, der in Begleitung von weiteren Minderjährigen war, befand sich vor der Rhein-Galerie, als zwei ihm Unbekannte unvermittelt Pfefferspray in sein Gesicht und seine Hand sprühten, teilt die Polizei mit. Es dürfte sich bei den Unbekannten ebenfalls um Jugendliche handeln. Einer der Angreifer sei männlich und etwa 15 Jahre alt gewesen und habe weiße Kleidung sowie eine weiße Gucci-Kappe getragen. Der andere habe einen grauen Jogginganzug, eine graue Basecap und schwarze Turnschuhe getragen. Hinweise: Telefon 0621 963-2122, E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.