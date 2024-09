Ein 16-Jähriger ist am Freitagnachmittag gegen 15.30 Uhr in einem Discounter in der Hochfeldstraße ( Gartenstadt) von einem anderen Jugendlichen mit einem Klappmesser bedroht und zur Herausgabe von Geld aufgefordert worden. Der 16-Jährige riss laut Angaben der Polizei seinen Angreifer zu Boden und konnte flüchten. Der Täter floh ebenfalls. Er wird als männlich, bekleidet mit grauem Sweatshirt und blauen Jeanshosen beschrieben.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei Ludwigshafen sucht nun nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0621 9632122 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.