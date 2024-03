Ein 15 Jahre alter Jugendlicher, der mit Inlineskatern in der Ludwigshafener Innenstadt unterwegs war, ist am Montagabend gegen 22.55 Uhr bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Der 15-Jährige fuhr nach Polizeiangaben auf der Bahnhof- in Richtung Rheinuferstraße. Ein 52-jähriger Autofahrer war unterdessen auf der Rheinuferstraße in Richtung Konrad-Adenauer-Brücke unterwegs. An der Einmündung der Bahnhof- in die Rheinuferstraße kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Inlineskater und dem Auto. Der Jugendliche wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro.