Mehrere Jugendliche haben am Mittwochabend am Begütenweiher (Oggersheim) gezündelt. Laut Polizei entstand dadurch gegen 20 Uhr ein Brand im Uferbereich. Passanten konnten das Feuer löschen. Die Jugendlichen liefen in Richtung Sudetenstraße davon. Der Schaden wird auf 300 Euro geschätzt. Die Polizei fragt: Wer hat verdächtige Personen in der Sudetenstraße oder der Mittelpartstraße gesehen oder kann Hinweise zur Tat geben? Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621/963-2403.