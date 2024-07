In der Nacht zum Montag sind zwei Jugendliche dabei erwischt worden, als sie gegen 2.30 Uhr einen Parkscheinautomaten in der Denisstraße ( Hemshof) aufbrechen wollten. Wie es in einer Mitteilung der Polizei heißt, wurde das Duo durch einen Zeugen beobachtet, der die Beamten informierte. Bei Erblicken des Mannes ergriffen die Täter die Flucht in Richtung Jägerstraße. Sie konnten im Nachgang nicht mehr festgestellt werden.

Einer der beiden Täter wurde als auffallend klein und dünn beschrieben. Der Andere habe eine graue Kappe getragen.

Polizei sucht Zeugen

Wer kann Hinweise auf die Personen geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefon 0621 963-2222, E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.