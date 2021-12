Eine Zeugin hat in der Nacht auf Montag gemeldet, dass zwei Personen gegen 0.35 Uhr einen Poller kurz nach der Tankstelle in Richtung Worms auf die Brunckstraße (Friesenheim) geworfen hätten. Als die alarmierten Beamten eintrafen, fanden sie laut Polizeibericht etwa 500 Meter nach der Tankstelle einen ein Meter langen Plastik-Poller auf der rechten Fahrspur und entfernten diesen. Beim Absuchen der näheren Umgebung trafen die Polizisten zwei 15-Jährige zu Fuß auf dem Gehweg der L523 an. Aufgrund der Aussage der Zeugin, die die beiden gesehen hatte, seien sie als die mutmaßlichen Täter identifiziert worden. Die Polizeibeamten erklärten den Jugendlichen, wie gefährlich ihre Aktion war, und nahmen die beiden mit zur Dienststelle. Dort wurden sie von den Eltern abgeholt.