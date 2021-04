Fünf Jugendliche im Alter von 15 bis 18 Jahren müssen sich laut Polizei wegen des Missbrauchs von Notrufen und dem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr verantworten. Am Mittwoch um 3.10 Uhr hatte ein Jugendlicher den Notruf gewählt und den Polizeibeamten am anderen Ende der Leitung beleidigt. Die Polizei ermittelte schnell, dass der Notruf aus der Seydlitzstraße in Süd abgesetzt worden war. Als die Beamten eintrafen, fanden sie mehrere Müllcontainer, die mitten auf der Straße standen. Mehrere Jugendliche versuchten, zu Fuß zu flüchten. Die Polizisten konnten fünf Jugendliche fassen. Alle wurden zur Dienststelle gebracht.