Vermutlich drei Jugendliche im Alter von 15 bis 16 Jahren haben laut Polizei am Montag in der Toilettenanlage der Ernst-Reuter-Schule (Gartenstadt, Schlesier Straße) Reizgas versprüht. Mehrere Schüler klagten nach der zweiten Pause kurz nach 11 Uhr über Atembeschwerden. Insgesamt elf Schüler wurden leicht verletzt und teilweise zur weiteren Untersuchung mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Hinweise nimmt sie unter Telefon 0621 963-2122 entgegen.