Fünf Jugendliche haben laut Polizei am frühen Dienstagabend einen 61-jährigen Mann am Rathaus-Center verprügelt. Einer der fünf lockte den Mann gegen 17.30 Uhr unter dem Vorwand, dass er Hilfe brauche, an einen Treppenaufgang des Einkaufszentrums. Dort warteten vier weitere Jugendliche. Gemeinsam bedrohten sie den 61-Jährigen und forderten ihn zur Herausgabe von Wertgegenständen auf. Als der Mann dieser Aufforderung nicht nachkam, schlugen die Jugendlichen auf ihn ein. Sie durchsuchten den Mann schließlich. Da sie keine Wertgegenstände fanden, flüchteten die fünf Jungen. Der Mann konnte nur den Jugendlichen beschreiben, der ihn angesprochen hatte: Dieser sei etwa 15 Jahre alt. Er hat kurze schwarze Haare und trug eine dunkelblaue Hose sowie helle Oberbekleidung. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621/963-2122.