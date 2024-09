Zwei unbekannte Jugendliche haben am Donnerstag um 20 Uhr im Zedtwitzpark an der Wilhelminenstraße (Mundenheim) zwei Roller gestohlen und versucht, Fahrzeugteile zu demontieren. Dabei geriet einer der Roller in Brand. Die Feuerwehr konnte den brennenden Roller löschen. Die Täter entkamen nach Angaben der Polizei unerkannt. Die Beamten schätzen den Schaden auf rund 1500 Euro.

Polizei sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei Ludwigshafen bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail an KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de.