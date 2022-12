Von einer Gruppe Jugendlicher ist ein Mann in der Nacht auf Donnerstag auf dem Schillerplatz (Oggersheim) geschlagen und getreten worden. Wie die Polizei weiter mitteile, war der 35-Jährige gegen 0.30 Uhr aus der Straßenbahn ausgestiegen und mit vier oder fünf Jungen aus bislang ungeklärtem Grund in Streit geraten. Der Mann wurde durch die Attacken leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die Angreifer sollen zwischen 16 und 20 Jahre alt gewesen sein. Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion, Telefon 0621 9632122 oder Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.