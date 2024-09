Mehrere Jugendliche haben laut Polizei am Freitagnachmittag gegen 15 Uhr im Friedenspark in der Innenstadt vermutlich mit einer CO 2 -Druckluftwaffe hantiert und auf Baume geschossen. Aufgrund eines Querschlägers wurde eine 15-Jährige Passantin an der Hand getroffen und leicht verletzt. Bislang konnten die jungen Täter nicht identifiziert werden. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt sie unter Telefon 0621 963-2222 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de entgegen.