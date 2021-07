Weil sie am Montag gegen 20.20 Uhr mehrfach Schüsse vom Gelände der Schillerschule in der Wormser Straße (Oggersheim) hörte, meldete sich eine Zeugin bei der Polizei. Als sie aus dem Fenster geschaut habe, habe sie Jugendliche gesehen, von denen einer eine Pistole in die Luft gehalten habe und Schüsse in die Luft abgefeuert habe, schilderte sie. Die alarmierten Polizeibeamten ermittelten zwei 15-Jährige und zwei 13-Jährige. Eine Waffe fanden sie nicht. Die Jugendlichen gaben zwar zu, dass einer von ihnen geschossen habe, verrieten aber nicht, wer es war. Auf dem Schulareal wurden mehrere Schreckschusspatronen sichergestellt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt sie unter Telefon 0621/963-2403 entgegen.