Zwei Jugendliche haben laut Polizei am Montag gegen 23 Uhr einen Roller in der Eisenbahnstraße (Rheingönheim) gestohlen. Schaden: 650 Euro. Sie wurden von einer Videokamera gefilmt. Einer trug eine dunkle, der andere eine helle Kapuzenjacke. Zu einem versuchten Rollerdiebstahl kam es zwischen 11. und 12. März in der Straße Im kurzen Winkel (Maudach). Der Roller wurde beschädigt. Die genaue Schadenshöhe ist unklar. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist Bestandteil der Ermittlungen. Zeugenhinweise an die Polizei: Telefon 0621 963-2122.