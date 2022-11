Vier Jugendliche haben am Sonntagabend am Baggerhäusel (Oggersheim) randaliert. Ein Passant alarmierte die Polizei gegen 21.50 Uhr. Beim Eintreffen einer Streife waren die Jugendlichen bereits geflüchtet. Zuvor hatten sie einen Roller in den Baggerweiher geworfen. Eine Überprüfung ergab, dass der Roller zuvor in der Thomas-Mann-Straße in Oggersheim gestohlen wurde. Der Roller wurde stark beschädigt, außerdem stahlen die Täter den Helm und den Auspuff. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 1500 Euro. Hinweise zu den Jugendlichen an die Polizei unter Telefon 0621 963-2222.