Polizeibeamte haben am Donnerstag gegen 21.35 Uhr auf der Brunckstraße ( Friesenheim) in Ludwigshafen zwei junge Männer bei einem illegalen Autorennen beobachtet. Nach Angaben der Polizei fuhren ein 18- und ein 19-Jähriger mit einem BMW X5 und einem Mercedes der E-Klasse in Richtung Stadtmitte und überholten dabei mehrere unbeteiligte Fahrzeuge auf riskante Weise, so die Polizei in einer Mitteilung.

Die Fahrt endete in der Carl-Bosch-Straße, wo die Beamten schließlich beide Fahrer stoppten und einer Kontrolle unterzogen. Da beide noch Probezeit auf ihren Führerscheinen haben, wurde ihnen aufgrund des Verdachts eines unerlaubten Autorennens die Fahrerlaubnis vorläufig entzogen.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder durch das Verhalten der beiden Fahrer gefährdet wurden. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefon 0621 963-2222 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de entgegen.