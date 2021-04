Die Polizei hat am Sonntag einen 14-, einen 16- und einen 18-Jährigen dabei erwischt, wie sie versuchten, einen Blitzer in der Freiastraße (West) mit Klebeband zu bekleben. Zeugen hatten die Tat um 20 Uhr beobachtet und die Polizei alarmiert. Die Beamten fanden die Jugendlichen in der Nähe des Blitzers und übergaben die beiden Minderjährigen den Erziehungsberechtigten. Alle drei müssen sich wegen Sachbeschädigung verantworten.