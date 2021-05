Gegen 20.30 Uhr sind am Sonntag einem Zeugen zwei Personen aufgefallen, die sich Zutritt zur Oggersheimer Grundschule in der Adolf-Kolping-Straße verschafften. Die alarmierten Einsatzkräfte der Polizei umstellten daraufhin das Gebäude. Bei seinem Versuch zu flüchten, konnte ein 15-Jähriger gefasst werden. Die Identität der zweiten Person werde derzeit noch ermittelt. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 zu wenden.