Ein 31-Jähriger ist am Mittwochabend von fünf Jugendlichen in einem Linienbus angegriffen worden. Laut Polizeibericht wurde der Mann dabei leicht verletzt. Warum es zu der Attacke der Jugendlichen im Alter von 14 bis 19 Jahren bei der Anfahrt auf den Berliner Platz kam, wird noch ermittelt. Die Polizei sucht für die Auseinandersetzung noch Zeugen. Der Vorfall ereignete sich gegen 22.35 Uhr. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2122.