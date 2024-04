Drei Jugendliche haben am Montagabend eine Frau in der Straßenbahn der Linie 4 angegriffen und geschlagen, berichtet die Polizei. Demnach verließen die Angreifer an der Haltestelle Ludwigsplatz die Bahn und flüchteten nach ihrem Angriff auf die 18-Jährige. Zeugen beschrieben zwei der Angreifer wie folgt: Der eine soll dunkle Hautfarbe haben, hatte ein weißes T-Shirt und eine blaue Hose an, der andere trug demnach einen schwarzen Jogginganzug, eine schwarze Kappe, ein schwarzes T-Shirt und eine graue, ärmellose Weste.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht weitere Zeugen, die sich unter Telefon 0621 963-2122 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de melden können.