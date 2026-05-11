Jugendliche übernehmen das Kommando in der St. Albert Kirche: Für Sonntag, 17. Mai, 10 Uhr, laden sie zu einem Gottesdienst unter dem Motto „Hab Mut, steh auf!“ ein.

Inspiriert vom zeitgleich stattfindenden Katholikentag 2026 gestalten Jugendliche den Gottesdienst in der St. Albert Kirche in der Pfingstweide nach ihren eigenen Ideen – modern und lebendig. Besucherinnen und Besucher erwartet eine Feier mit persönlichen Impulsen, interaktiven Elementen und viel Musik.

Für die musikalische Gestaltung sorgt die Nachwuchsband The Next Generation, die mit modernen Liedern und frischen Klängen eine besondere Atmosphäre schaffen will. Eingeladen sind alle Generationen – Jugendliche, Familien, Gemeindemitglieder und Neugierige. Der Gottesdienst will Menschen stärken, ermutigen und zeigen, wie lebendig Kirche sein kann.

Das Vorbereitungsteam vom Referat Jugendkirche sowie der Abteilung Jugendseelsorge unterstützt. Gemeinsam begleiten sie die Jugendlichen bei der Planung und Umsetzung des Gottesdienstes. Im Anschluss an den Gottesdienst soll es im Foyer laut Ankündigung eine Begegnung und einen Austausch mit allen Besucherinnen und Besucher geben.