Eine ungesicherte Arbeitsbühne auf einem Schulgelände in der Friesenheimer Nietzschestraße hat Mittwochnacht einen Einsatz des Kommunalen Vollzugsdienstes (KVD) ausgelöst. Weil Jugendliche mit dem laut piependen Gerät umhergefahren seien, bat die Polizei die Einsatzkräfte um Hilfe. so die Stadt. Als eine Streife vor Ort fuhr, ergriffen mindestens zwei Personen die Flucht und verschwanden in der Dunkelheit. Drei junge Leute stellten die Einsatzkräfte. Sie gaben an, nicht an der Arbeitsbühne gewesen zu sein. Da die Verleihfirma der Bühne zu fortgeschrittener Stunde nicht erreichbar war, klemmte die KVD-Streife die Batterie ab, um eine weitere unbefugte Benutzung zu verhindern.