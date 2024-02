Zwei 13-Jährige hat die Polizei ertappt, nachdem sie am Montagabend aus einer Schule in der Hornstraße (Süd) geflüchtet waren. Laut Polizeibericht war einem aufmerksamen Zeugen gegen 21.20 Uhr aufgefallen, dass sich zu dieser ungewöhnlichen Stunden Personen in dem Gebäude aufhielten. Als Beamte es umstellten, rannten die beiden Jungen aus der Schule, die prompt gestellt werden konnte. Bei einem der beiden fanden sie eine Computermaus und mehrere Klebestifte. Die Jungen gaben an, die Schule für ihren Diebstahl über eine bereits offene Fluchttür betreten zu haben. Daran fanden sich Hebelspuren. Auch die Tür zur Turnhalle der Schule war geöffnet. In der Halle waren mehrere Gegenstände beschädigt, darunter ein Mülleimer. Wer letztlich für den Vandalismus verantwortlich ist, wird weiter ermittelt. Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion, Telefon 0621 963-2122 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de.