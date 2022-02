Zwei Jugendliche sollen einem Zeugen zufolge am Donnerstag um 20.35 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle Rheinfeldstraße in der Brunckstraße (Friesenheim) mehrere Glaselemente des Schutzgeländers zur Fahrbahn beschädigt haben. Anschließend, so die Polizei weiter, seien sie in die Bahn der Linie 7 in Richtung Mannheim gestiegen. Als die Polizei eintraf, waren sechs große Glaselemente beschädigt. Die Glassplitter lagen großflächig auf der Fahrbahn verteilt, was den fließenden Verkehr erheblich gefährdet habe. Auch das Touchdisplay des Fahrkartenautomaten wurde eingeschlagen. Die Fahrbahn wurde von der Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) gereinigt. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2403.