Mit einem prallvollen Programm lockt die Jugendkunstschule Unartig des Kunstvereins Ludwigshafen – sogar mitten im Lockdown. Wie kann das sein? Mit dem „Instawalk“ für Teenager ist die Schule außerdem mit einem aktuellen Thema am Start, weil sie sich technisch neu ausgerüstet hat.

Kaum sind sie da, schon sind sie weg: Die „Kunst in der Tüte“ mit der die Jugendkunstschule den ersten Lockdown einfallsreich überbrückt hat, waren heiß begehrt. Rund 1000 Stück sind damals gepackt worden, doch in der zweiten Welle wird das Erfolgsmodell nicht wiederholt. „Es ist eine andere Zeit. Die Leute sind ein bisschen müde und damit beschäftigt, im Alltag mit den Kindern das Nötigste am Laufen zu halten“, schätzt die Leiterin der Jugendkunstschule Stefanie Schubert die Lage ein. „Außerdem haben wir Alternativen gefunden.“ Bis kurz vor Weihnachten durfte das Atelier als Bildungseinrichtung wie Schulen und Bibliotheken geöffnet bleiben, allerdings statt mit zehn Teilnehmern pro Kurs mit maximal sechs. Seit der Verschärfung werden für die jüngeren Kinder „Kunstpäckchen“ bereitgestellt, während für die Älteren, etwa im Zeichenkurs, jede Woche ein Link zu einem Videotutorial verschickt wird. „Den können sie dann jederzeit anklicken, wenn sie Zeit und Lust haben, die Aufgabe anzugehen.“

„Ständig unter Druck“ in den Pfingstferien

Sobald die Schulen und Bibliotheken wieder öffnen, gehen auch die Kurse im Atelier vor Ort weiter, je nach aktueller Hygiene-Vorgabe mit oder ohne Maske beim Arbeiten am Platz. Rund ein Dutzend Kurse hat die Jugendkunstschule pro Halbjahr im Angebot, und in den neuen ab April sind noch einige Plätze frei, etwa für die Klassiker „Grasgrün, himmelblau und erdbeerrot“ für Kinder ab vier Jahren und „Kunterbuntes“ für Fünf- bis Sechsjährige. In den Ferien ab 29. März läuft die „Filzwerkstatt“ (ab acht Jahren) und die kreative Druckwerkstatt „Ständig unter Druck“ (ab zehn Jahren), während für die Pfingstferien im Mai Teenager ab 14 Jahren im „Mixed Media Graffiti“ lernen, wie man einen Schriftzug mit Pinsel, Sprühdose und Schablone an die Wand bringt. Welche Kniffe man braucht, um mit der Digitalkamera atmosphärische Fotos zu machen, erfahren ab Zehnjährige bei „Create your world!“

Neu ist die „Hula-Hoop-Impro“, bei der ein Reifen nicht nur selbst gebaut und kunstvoll gestaltet wird, sondern auch die verschiedenen Stile Hula Hoop geübt werden. Ein „ziemlicher Renner“ sei das „Urban Sketching“, das ebenfalls erstmals im Programm ist, erzählt Stefanie Schubert. „Bei Jugendlichen im Atelier habe ich schon beobachtet, dass sie ein Büchlein mit sich tragen, um jederzeit etwas skizzieren zu können, das sie in der Stadt sehen.“ Im Kurs ab April gehen die Zeichenfreunde raus, um die Ludwigshafener Architektur und das Stadtleben zu erkunden.

Geballte Medienkompetenz im Digital-Labor

Ein Förderprojekt des Landes während der Corona-Krise hat Stefanie Schubert außerdem genutzt, um technisch aufzurüsten. „In junger Kunst wird bereits viel digital gearbeitet. Wir haben ein Digilab gegründet mit fünf Laptops und Digitalkameras sowie den Filmschnitt- und Bildbearbeitungsprogrammen.“ Im „Instawalk“ ab zehn Jahren durchstöbern die Teenager ihre Lieblingsaccounts bei Instagram, kreieren neue Bilder und setzen ihr Wunschmotiv in Szene. Neben technischen Fähigkeiten geht es auch um Medienkompetenz. „Sie werden dafür sensibilisiert, wie man mit der Öffentlichkeit dieser Netzwerke umgeht und worauf man achten muss, wenn man sich frei im Netz bewegt“, erklärt Schubert den pädagogischen Hintergrund. Unter dem Titel „Dauerschleife“ läuft die Podcast-Werkstatt in den Sommerferien, in der über 14-Jährige ihre Stimmbänder trainieren und aus einer einfachen Tonspur ihren eigenen Audio-Beitrag gestalten. Neueinsteiger ins beliebte „Offene Atelier – Freestyle“ ab 14 Jahren sind außerdem willkommen. In dem Experimentierfeld werden Techniken und Materialien zur Verfügung gestellt, damit die Teilnehmer ihre Interessen weiterentwickeln können.

An die Erwachsenen ist auch gedacht: Für „Farbe und Malerei“ mit dem Künstler Konstantin Voit braucht es keine Vorkenntnisse, nur Neugier und Offenheit. Wenn irgendwann wieder Museen öffnen dürfen und eine neue Ausstellung im Kunstverein installiert ist, wird „Wieso? Weshalb? Warum?“ gefragt: Die ganze Familie besucht erst die Ausstellung, um sich dann im Atelier mit der Arbeitsweise der Künstler auseinanderzusetzen. Die Kunstschule wartet dafür nur noch auf den Startschuss.

Kontakt