Der Bereich Jugendförderung und Erziehungsberatung der Stadt öffnet schrittweise wieder die Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit in der Stadt, die wegen Corona geschlossen waren.

Seit Mittwoch kann in allen Einrichtungen die Lernförderung für Kinder und Jugendliche mit erhöhtem Förderbedarf wieder starten. Die Arbeit findet in Kleingruppen statt, es gelten Abstands- und Hygienevorgaben sowie Maskenpflicht.

Auch der Abenteuerspielplatz in Oggersheim und die Jugendfarm in der Pfingstweide dürfen wieder besucht werden. Die Öffnung gilt laut Stadt allerdings nur für die Betreuung der Tiere in beiden Einrichtungen sowie für Angebote mit tiergestützter Pädagogik.

Die Jugendberufshilfe erweitert schrittweise ihre Präsenz in den Schulen und den Büros in den Stadtteilen. Kinder, Jugendliche und ihre Eltern können sich montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr mit ihren Sorgen, Fragen, insbesondere bei Schul-Problemen, auch an die Mitarbeiter vor Ort wenden. Die Kontaktdaten der Einrichtungen sowie weitere Angebote, wie Tipps für Spiele, Ideen und Anregungen, werden im Jugendportal www.lu4u.de eingestellt oder können alternativ beim Kinder- und Jugendbüro der Stadt unter Telefon 0621/504-2863 nachgefragt werden.

Darüber hinaus planen die Teams in den Einrichtungen derzeit weitere Gruppenangebote, die nach und nach geöffnet werden sollen. Hierzu werden Pläne erarbeitet, wie der Schutz der Besucher und Mitarbeiter sichergestellt werden kann.

Die Erziehungsberatungsstelle der Stadt bietet auch weiterhin Beratung und Hilfestellung. Der Kontakt kann montags bis freitags in der Zeit von 9 Uhr bis 16.30 Uhr telefonisch unter 0621/504-3056 oder per E-Mail an erziehungsberatung@ludwigshafen.de hergestellt werden. Der Bereich Jugendförderung und Erziehungsberatung ist von Montag bis Donnerstag von 9 Uhr bis 12 Uhr und von 14 Uhr bis 18 Uhr sowie Freitag von 9 Uhr bis 12 Uhr unter der zentralen Telefonhotline 0621/504-2863 erreichbar sowie per Mail (jufoe-EB@ludwigshafen.de).

