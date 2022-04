Ausgelassen spielen, Freunde treffen und abhängen – für Kinder und Jugendliche waren solche Momente während der Pandemie nicht immer möglich. Umso größer fiel deshalb am Freitag die Freude beim Frühlingsfest des Ludwigshafener Vereins für Jugendhilfe aus. Eingeladen waren alle Familien, die in ihrem Alltag vom Verein unterstützt und betreut werden, für das leibliche Wohl sorgte ein Pizzabäcker. „Antonio Imperato hat uns seine Dienstleistung umsonst zur Verfügung gestellt. Das ist so nicht alltäglich und verdient ein großes Dankeschön“, betonte Christoph Andes, der Geschäftsführer des Vereins für Jugendhilfe.