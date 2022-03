Ein 14-Jähriger ist am Montagabend von Jugendlichen in der Gartenstadt mit einem Schlagstock verprügelt und einem Messer bedroht worden. Die Gruppe wollte ihm sein Handy und Bargeld abnehmen. Dem 14-Jährigen gelang es zu flüchten. Er wurde leicht verletzt und in einem Krankenhaus medizinisch versorgt, wie die Polizei weiter mitteilt. Die Attacke ereignete sich kurz vor 19 Uhr auf einem Supermarkt-Parkplatz in der Hochfeldstraße/ Ecke Raschigstraße. Die Schläger gehörten zu einer Gruppe von acht bis zehn Jugendlichen. Laut Polizei war ein Freund des 14-Jährigen bereits am Nachmittag von einem der Täter aufgefordert worden, ihm Geld auszuhändigen. Die Ermittlungen laufen. Die Polizei sucht Zeugen, die etwas Verdächtiges auf dem Supermarkt-Parkplatz beobachtet haben. Hinweise unter Telefon 0621 963-2122.