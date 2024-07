Eine deutsch-französische Jugendfreizeit mit 35 zehn- bis 15-jährigen Schülern aus der Kurpfalz findet vom 16. bis 25. August in Guidel-Plages am Atlantik westlich von Lorient, der bretonischen Partnerstadt Ludwigshafens, statt. Veranstalter ist die Deutsch-Französische Gesellschaft (DFG) Ludwigshafen-Mannheim, deren Vorsitzende Monika Schönbucher (Hochdorf-Assenheim) die bereits ausgebuchte achttägige Exkursion leitet. In der südbretonischen Feriencolonie franco-allemand wartet auf die jungen Ludwigshafener ein buntes Sportprogramm mit Schwimmen und Beachvolleyball, Rudern und Surfen. Außerdem sind Ausflüge in die Stadt Lorient (mit der Ludwigshafen seit 61 Jahren eine Partnerschaft unterhält) und die nahe Citadelle Port Louis, das mittelalterliche Concarneaux und Kanufahrten auf der Laita geplant. Die Jugendfreizeit am Atlantik wird vom deutsch-französischen Jugendwerk gefördert.