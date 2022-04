Seit seiner Gründung 1976 betreibt der „Jufa“ genannte Verein die Jugendfarm Pfingstweide. Diese naturnahe Insel am Rande Ludwigshafens mit 30.000 Quadratmetern Abenteuerwildnis voller Bäume, Sträucher, Wiesen und Tiere gibt es jetzt seit über 45 Jahren. Dieses Jubiläum wird am 4. Juni gefeiert.

Mehrere Generationen Kinder haben hier in einem gut betreuten und geschützten Raum viel über Natur gelernt, etwa wie aus Eiern Gänse werden, dass eine Pflanze gesät und gegossen werden muss, und wie mit einem Tier umzugehen ist. Auch Christian Dietz hat auf der Jugendfarm in seiner Kindheit viel Zeit verbracht. Aus dankbarer Verbundenheit ist er heute ehrenamtlicher Vorsitzender im Vorstand der Jufa. Das Vorstandsteam hat die Vision, dass noch viele weitere Generationen Spaß und Freude an den naturnahen Aktivitäten auf der Jugendfarm haben sollen.

Besuch ist kostenfrei

Der Besuch der „Jufa“ ist für alle Kinder und Jugendliche kostenlos. Dieses Angebot aufrecht zu erhalten, kostet aber nicht nur viel Freizeit und Herzblut, sondern auch Geld. Einen großen Teil der Betriebskosten muss der Verein selbst über Mitgliedsbeiträge und Spenden finanzieren. Da fällt einiges an: von der Müllgebühr und Versicherung bis zur Energieversorgung. Hinzu kommt die Versorgung der rund 150 Tiere. Das schaffen die Vereinsmitglieder nicht alleine mit ihren Beiträgen und der Unterstützung durch die Stadt. Als anerkannter Träger der freien Jugendhilfe ist die Jufa eine pädagogische Einrichtung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit. Dafür bedarf es auch vieler kleinerer und größerer Spenden von Förderern.

150 Tiere haben auf der Jugendfarm ein Zuhause. Archivfoto: Kunz

Einer der Gönner ist die Bürgerstiftung Ludwigshafen. 2019 ging der mit 10.000 Euro dotierte Bürgerpreis der Bürgerstiftung als Wertschätzung für bürgerschaftliches Engagement an die Jufa. Mithilfe des Preisgelds wurden neue kindgerechte Geräte für den Sandspielplatz angeschafft. Mittlerweile ist der Kletterturm errichtet und die Kinder- und Jugendlichen können darauf spielen.

Am Samstag, 4. Juni, ab 14 Uhr feiern dies Bürgerstiftung und Jugendfarm gemeinsam. Dabei stoßen die beiden gemeinnützigen Ludwigshafener Initiativen auch auf das 45-jährige Bestehen dieser für die Ludwigshafener Kinder und Jugendlichen wichtigen Einrichtung an – und vor allem auf deren Zukunft.

Kontakt & Spendenkonto

Wer die Jugendfarm unterstützen will durch einen Vereinsbeitritt, die Übernahme einer Tierpatenschaft oder eine Spende, kann sich per E-Mail an vorstand@jufalu.de wenden oder eine Spende an die Sparkasse Vorderpfalz, IBAN: DE42 5455 0010 0193 5620 71, überweisen.