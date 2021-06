In den 14 Kinder- und Jugendeinrichtungen des Bereichs Jugendförderung und Erziehungsberatung der Stadt sind ab sofort wieder Freizeit- und Beratungs- sowie Sport- und Bewegungsangebote in kleinen Gruppen möglich. Zusätzlich zu den Einrichtungen startet auch die Jugendsozialarbeit und Jugendberufshilfe mit Angeboten. Neben persönlichen Einzelgesprächen findet auch wieder die Arbeit in Gruppen statt. Genauere Infos zu allen Einrichtungen im Netz unter www.ludwigshafen.de und www.lu4u.de. Auch die Erziehungsberatungsstelle der Stadt bietet wieder persönliche Beratung und Hilfestellung ohne Beschränkung der Personenzahl an. Der Kontakt kann montags bis donnerstags in der Zeit von 9 bis 16.30 Uhr (freitags bis 13 Uhr) telefonisch unter 0621/504-3056 oder per E-Mail an erziehungsberatung@ludwigshafen.de hergestellt werden.