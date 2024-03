In Ludwigshafen sprachen im Jahr 2022 die Familiengerichte 2483 Beistandschaften, 104 Amtsvormundschaften und 112 Amtspflegschaften aus. Außerdem gab es 295 Sorgerechtsregelungen und 29 Übertragungen des Sorgerechts an das Jugendamt. Diese Werte hat das Statistische Landesamt Rheinland-Pfalz in Bad Ems zusammengetragen, ausgewertet und veröffentlicht.