Mit Hygienekonzept und ohne Publikum fand am Wochenende der Jugend musiziert-Regionalwettbewerb in Ludwigshafen statt. Die hier Besten qualifizieren sich für den Landeswettbewerb. Folgende Wertungen haben die diesjährigen Teilnehmer aus Ludwigshafen und dem Rhein-Pfalz-Kreis von der Jury erhalten.

In der Kategorie Violine (solo) bekamen die aus Ludwigshafen stammenden Clara Lorenz, Nilay Altin und Lucian-Mingze Le jeweils einen ersten Platz zugesprochen – Lorenz und Altin wurden dabei mit jeweils 23 Punkten weitergeleitet zum Landeswettbewerb. Maximilian Wolf aus Limburgerhof erreichte einen zweiten Platz, Wenke Bimberg aus Schifferstadt belegte einen ersten Platz.

In der Kategorie Viola (solo) durfte sich Lucia Lips aus Ludwigshafen über einen ersten Platz samt Ticket für den Landeswettbewerb freuen. Theresa Plewnia und Amelie Marczewski, beide aus Limburgerhof, erreichten jeweils einen zweiten Platz. Frieda Mies und Lisa Johanna Zink, beide aus Limburgerhof, bekamen einen ersten Platz zugesprochen. Ebenfalls einen ersten Platz samt Weiterleitung zum Landeswettbewerb erhielten mit 23 Punkten Pia Buch aus Limburgerhof und mit 25 Punkten Constantin Sold aus Schifferstadt.

In der Kategorie Violoncello (solo) bekam Yoo-Jin Gabriel Hirsch aus Ludwigshafen einen ersten Platz und mit 25 Punkten auch die direkte Empfehlung für den Landeswettbewerb zugesprochen. Einen zweiten Platz erreichte Sara Ebrar Cetinkaya, ebenfalls aus Ludwigshafen. Oliver Kai Lehmann aus Limburgerhof landete mit seiner Wertung auf einem ersten Platz.

Bei den Duos Klavier und ein Holzblasinstrument erreichte Alica Sauer aus Ludwigshafen mit 23 Punkten für ihr Saxofonspiel einen ersten Platz und darf zudem beim Landeswettbewerb antreten. Die Ludwigshafenerin Emily To erhielt 23 Punkte für ihr Klavierspiel und darf ebenfalls zum Landeswettbewerb.

Bei den Duos Klavier und ein Blechblasinstrument erhielt Toni Farian aus Ludwigshafen für sein Klavierspiel von der Jury 24 Punkte und ist nun ebenso in der nächsten Runde des Wettbewerbs wie der Ludwigshafener Leo Bosch (Trompete), der auch mit 24 Punkten bedacht wurde. Am Landeswettbewerb nimmt auch Lucas Liu aus Limburgerhof teil, der am Klavier 23 Punkte und damit einen ersten Platz erspielte.

In der Kategorie Klavier-Kammermusik wurde die aus Schifferstadt stammende Liliana Fast (Violine) mit 25 Punkten und einem ersten Platz zum Landeswettbewerb weitergeleitet. Dort werden nach jeweils 25 Punkten und einem ersten Platz auch Robin Fast (Violoncello) und Dana Fast (Klavier) vertreten sein, die ebenfalls aus Schifferstadt kommen.

In der Kategorie Klavierbegleitung erreichten die beiden Ludwigshafenerinnen Anja Jung und Emily To jeweils einen ersten Platz.