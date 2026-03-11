„Maximale Perspektive“ – unter diesem Motto lädt die BASF zum 61. Landeswettbewerb Rheinland-Pfalz von „Jugend forscht“ ein. 59 junge Forscher präsentieren 40 Projekte.

Wie würde unser Sonnensystem für Beobachter aus einem fernen Sternensystem aussehen? Was „essen“ Tomaten am liebsten? Kann man mit der Abluft von Abwasserrohren Gebäude heizen? Drei Fragen, drei Welten, ein gemeinsamer Kern. Bei „ Jugend forscht“ gehen Jugendliche diesen und vielen weiteren Fragestellungen mit wissenschaftlicher Genauigkeit nach und zeigen, wie aus Neugierde konkrete Lösungen entstehen.

Projektvorstellung im Feierabendhaus

Vom 17. bis 19. März lädt die BASF unter dem Motto „Maximale Perspektive“ zum 61. Landeswettbewerb Rheinland-Pfalz von „Jugend forscht“ ein. 59 junge Forscherinnen und Forscher präsentieren ihre 40 Projekte aus den Fachgebieten Arbeitswelt, Biologie, Chemie, Geo- und Raumwissenschaften, Mathematik/Informatik, Physik sowie Technik. Interessierte sind herzlich eingeladen, die Projekte und Teilnehmer am 18. März, 13.30 bis 15.30 Uhr, und 19. März, 9 bis 10.15 Uhr, im BASF-Feierabendhaus kennenzulernen. In der anschließenden Feierstunde (10.30 bis 12.45) Uhr ehren Landeswettbewerbsleiter Raimund Leibold und Joachim Wünn, BASF-Landespatenbeauftragter, die Gewinner des Wettbewerbs.

Der Chemie-Nobelpreisträger von 2021, Benjamin List, hier in seinem Büro, hält den Festvortrag. Foto: dpa

„,Jugend forscht’ ermutigt junge Menschen, Verantwortung zu übernehmen und mit wissenschaftlichen Methoden Antworten auf aktuelle Fragen zu suchen. Das Engagement und die fachliche Tiefe der Teilnehmenden sind jedes Jahr aufs Neue beeindruckend“, so Wünn. Der Chemie-Nobelpreisträger von 2021, Benjamin List, hält den Festvortrag zum Thema „Katalyse für unsere Welt“.

Essbare Verpackungen aus Algen

Den Einzug ins Landesfinale nach Ludwigshafen schafften unter anderem Lieselotte Wien und Saidabonu Kahhorova vom Humboldt-Gymnasium in Trier. In ihrem Projekt „No waste, just taste“ suchten sie im Fachgebiet Chemie nach einer umweltfreundlichen Alternative zu Plastikverpackungen. Dabei ließen sie sich von Popping Bobas, den farbigen Kügelchen aus Bubble-Tea-Getränken, inspirieren. Sie entwickelten essbare Hüllen aus Algen, die stabil sind und sich zersetzen lassen. Somit können sie dabei helfen, Plastikmüll zu reduzieren.

Autonomer Sammelroboter

Im Fachgebiet Technik entwickelte Collin Esslinger vom Bischöflichen Cusanus-Gymnasium in Koblenz mit dem „ColBot“ einen autonomen Sammelroboter, der sich selbstständig in unbekannten Umgebungen orientiert, Objekte erkennt und diese automatisch einsammelt. Mithilfe moderner Sensoren, Künstlicher Intelligenz und intelligenter Navigation sorgt der Roboter so für eine saubere Umgebung, ohne dass ein Mensch eingreifen muss.

Es geht um die Fachgebiete Arbeitswelt, Biologie, Chemie, Geo- und Raumwissenschaften, Mathematik/Informatik, Physik sowie Technik. Symbolbild: dpa

Damit kein Essen mehr verdirbt

Johanna Kellermann und Jonathan Westphal vom Gymnasium im Pamina-Schulzentrum Herxheim und vom Bismarck-Gymnasium in Karlsruhe entwickelten gemeinsam die App „Spoon“. Diese erkennt per Foto oder Barcode, welche Lebensmittel sich im Kühlschrank befinden und schlägt daraus passende Rezepte vor, bevor etwas schlecht wird. So hilft KI dabei, Lebensmittelverschwendung zu vermeiden und den Alltag beim Kochen zu erleichtern.

Bundesfinale Ende Mai

Die Sieger des Landeswettbewerbs fahren vom 28. bis 31. Mai zum Bundesfinale nach Herzogenaurach. Bundesweit haben sich in diesem Jahr 11.327 Jugendliche bei „Jugend forscht“ und „Jugend forscht junior“ mit Projekten in den sieben Fachgebieten beteiligt. Rheinland-Pfalz liegt mit 971 Anmeldungen gemessen an den Anmeldezahlen auf Platz 5 im Ranking der Bundesländer. Die BASF unterstützt Deutschlands bekanntesten Nachwuchswettbewerb seit 1966 als Patenunternehmen in Rheinland-Pfalz und seit 1994 auch in Brandenburg. Die BASF in Lampertheim richtet seit 2015 den Regionalwettbewerb Hessen Bergstraße aus. Zudem war BASF bereits dreimal Ausrichter des Bundeswettbewerbs.

Im Netz

Weitere Infos unter www.jugend-forscht.de und www.basf.de/jufo.