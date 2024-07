Zum 24. Mal findet vom 19. bis 23. August das traditionelle Jugend-Feriencamp des Fußball-Oberligisten FC Arminia 03 Ludwigshafen statt – zum zweiten Mal auf dem Gelände des Skiclubs Ludwigshafen am Heuweg nahe der Blies.

„Wir können das Camp nicht auf unserem eigenen Clubgelände auf der Bezirkssportanlage Rheingönheim organisieren, weil dort der Rasen frisch eingesät und deshalb vorerst für uns tabu ist“, begründet Petra Kohlgrüber, die Leiterin des Feriencamps, den erneuten Umzug von Rheingönheim ins Niederfeld. Im vergangenen Jahr war die Bezirkssportanlage wegen einer Baumaßnahme nicht nutzbar.

29 Jungen und Mädchen dabei

Insgesamt 29 Jungen und Mädchen im Alter von acht bis 14 Jahren, überwiegend aus Ludwigshafen, Altrip und Neuhofen, nehmen in diesem Jahr an dem Feriencamp, eigentlich ein typisches Jugend-Zeltlager, teil – manche waren schon früher dabei, als in manchen Jahren bis zu 40 Jugendliche auch von weither angemeldet waren.

Fünf Tage lang werden die 29 Camp-Insassen von nahezu ebenso vielen ehrenamtlichen Betreuern mit allem versorgt, was ein solches Jugendcamp mit Übernachtung in Zelten interessant macht. „Wir richten uns natürlich nach dem Wetter,“ sagt Petra Kohlgrüber, deren Mann Markus beim FC Arminia 03 als Trainer eine Jugendmannschaft auf Vordermann bringt. Auch ihre beiden Söhne Nils und Jens sind beim FC Arminia 03 mit dem Fußball beschäftigt. Das gilt zeitweise auch während der Camp-Woche für die Teilnehmer an dem Ferienzeltlager, die sich aber auch mit Handball, Basketball und Tennis unterhalten und dafür sogar einen Besuch der Eulen Ludwigshafen, dem Friesenheimer Handball-Zweitbundesligisten, erwarten dürfen. Aber auch Schwimmen im Speyerer „Bade-Maxx“ und ein Ausflug in eine Kletterhalle stehen auf dem Programm.

„Kochen fast jeden Tag“

Für die fast drei Dutzend Betreuer ist die Teilnahme an dem Feriencamp auch mit täglicher Arbeit verbunden – nicht nur durch die Aufsicht bei den sportlichen Aktivitäten und den Exkursionen, sondern auch im Clubhaus des Skiclubs, das die Rheingönheimer Truppe ebenso benutzen darf wie die nagelneue Padeltennis-Anlage.

„Wir sorgen für eine ordentliche Verpflegung und kochen fast jeden Tag für alle Beteiligten,“ beschreibt Petra Kohlgrüber den Alltag des Betreuerteams während der fünf Camptage. „Wir grillen auch – das ist für viele Jugendliche ein zusätzlicher attraktiver Unterhaltungsaspekt.“

Die Feriencamp-Leiterin, die bei der Universität Heidelberg beschäftigt ist, profitiert bei ihren Planungen für das Feriencamp von eigenen Erfahrungen, die sie in den vergangenen rund acht Jahren in diesem ehrenamtlichen Metier gesammelt hat.