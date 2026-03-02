Die Schloss-Schule in Oggersheim wurde am Freitag von Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) mit dem Jugend-Engagement-Preis des Landes ausgezeichnet.

Der diesjährige Wettbewerb lief laut einer Mitteilung unter dem Titel „Sich einmischen – was bewegen.“ Die Auszeichnung der Schloss-Schule erfolgte in der Kategorie „Bildung – Leben und Lernen in der Schule“. Geehrt wurden diesmal gleich zwei Projekte der Schloss-Schule.

Bei dem Projekt „Maker Space“ geht es um Teilhabe, Vielfalt und Toleranz. Geschaffen wurde ein Raum, in dem alle tüfteln, forschen, ausprobieren und kreativ sein dürfen – ein Ort, an dem Ideen entstehen und Wirklichkeit werden können. Unterstützt wurde die Schule dabei zwei Jahre lang von der Organisation Save the Children. Um das Projekt umzusetzen, haben die Jugendlichen aus den Klassenstufen sieben bis neun Arbeitsgemeinschaften gegründet.

Bei dem Projekt „Schloss-Talk – Wir reden mit!“ setzen sich die Schüler mit einem „Thema der Woche“ auseinander. Dabei geht es um aktuelle gesellschaftliche Fragestellungen. Die Jugendlichen recherchieren Hintergründe und diskutieren unterschiedliche Perspektiven. Die Ergebnisse werden in einem schuleigenen Podcast aufbereitet. Dabei trainieren die Schüler ihre Sprach- und Zuhörkompetenz. Gleichzeitig erwerben sie wichtige Medienkompetenzen von der technischen Aufnahme über die Bearbeitung bis zum Schnitt.

Bereits 2024 und 2025 erfolgreich

„Die Projekte bereichern unseren Schulalltag, bieten Abwechslung und ermöglichen den Kindern, sich mit weiteren Fähigkeiten und Stärken einzubringen und diese Kompetenzen auszubauen“, wird die stellvertretende Schulleiterin Melanie Wieme in der Pressemeldung zitiert. Als Beispiele nennt sie „Dialogfähigkeit, Problemlösestrategien und Durchhaltevermögen“. Verbunden ist die Ehrung mit einem Geldpreis, mit dem die Schüler ihre Projekte weiter vorantreiben können.

Die Auszeichnung erfolgte am Freitag in der Staatskanzlei in Mainz. Geehrt wurden junge Menschen aus insgesamt 28 Einrichtungen, Initiativen und Projekten in fünf verschiedenen Kategorien. Die Schloss-Schule hatte bereits 2024 und 2025 erfolgreich an dem Wettbewerb teilgenommen.