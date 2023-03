Am vergangenen Wochenende fand in Koblenz erstmals wieder nach der zweijährigen Corona-Pause die Rheinland-Pfalz-Meisterschaft der Jugend (E-Jugend bis A-Jugend) im Freistil statt.

Die beiden Ludwigshafener Vereine KSC-Friesenheim und ASV-Ludwigshafen traten dabei erstmals auch in der Jugend als Wettkampfgemeinschaft (WKG) auf. Die Erwachsenen kämpfen schon seit 2022 als WKG. Insgesamt waren 18 Vereine aus Rheinland-Pfalz am Start mit 166 Teilnehmern. Die WKG Ludwigshafen trat mit 15 Kämpfern an und belegte dabei in der Mannschaftswertung mit 39 Punkten vor Schifferstadt den fünften Platz.

Fünf erste Plätze holten für die WKG-Ludwigshafen Lias Marini (D-Jugend, 27 kg), David Wahl (D-Jugend, 34 kg), Ishaq Bukhiev (C-Jugend, 45 kg), Joshua Rauschecker (A-Jugend, 110 kg) und Ismail Bukhiev (B-Jugend, 68 kg). Zweite Plätze gab es für David Steckler, Amy Cumpelik, Filip Anton Veil, dritte Plätze sicherten sich Yusuf Taha Yildirim und Timo Glöckner. Somit standen insgesamt zehn Athleten der WKG auf dem Siegerpodest.

Wahl setzt Siegesserie fort

Die meisten Kämpfe für ihre ersten Plätze mussten dabei Lias Marini (fünf Teilnehmer) und David Wahl (zehn Teilnehmer) bestreiten. Marini holte dabei den ersten Titel seiner „Karriere“. David Wahl setzte eine Siegesserie fort, nachdem er zuvor in Kirrlach auf dem internationalen Rolf-Würges-Gedächtnis-Turnier einen ersten Platz belegte und auch in beiden Stilarten, Griechisch-Römisch und Freistil, Pfalzmeister wurde.

Das nächste Turnier lässt nicht lange auf sich warten: Am 11. März findet die Rheinland-Pfalz-Meisterschaft im Griechisch-Römisch in Thaleischweiler statt. Dort will die WKG-Ludwigshafen in der Mannschaftswertung einen großen Sprung nach vorne machen und wird mit mehr Athleten am Start sein.