Am vergangenen Samstag wurde die Rheinland-Pfalz-Meisterschaft der Jugend im Ringen im Griechisch-Römischen Stil ausgetragen. Dabei belegte die Wettkampfgemeinschaft (WKG) Ludwigshafen in Thaleischweiler-Fröschen bei 14 teilnehmenden Vereinen in der Mannschaftswertung den ersten Platz.

Der Wettkampf in Thaleischweiler-Fröschen war nach der Rheinland-Pfalz-Meisterschaft im Freistil Ende Februar in Koblenz das zweite Turnier, das die beiden Ludwigshafener Vereine KSC-Friesenheim und ASV-Ludwigshafen in der Jugend als Wettkampfgemeinschaft bestritten. In Koblenz belegte die WKG Ludwigshafen unter den 18 teilnehmenden Vereinen einen guten fünften Platz, setzte sich aber für Thaleischweiler höhere Ziele und belohnte sich nun selbst mit dem ersten Platz. Von den nahen regionalen Konkurrenten belegten in der Mannschaftswertung der AV 03 Speyer den dritten Platz, der VfK 07 Schifferstadt kam auf Rang vier.

Insgesamt gingen in Thaleischweiler-Fröschen 16 Athletinnen und Athleten für die WKG-Ludwigshafen an den Start. Dabei sprangen fünf erste Plätze heraus. Lias Marini (D-Jugend, 28 kg), Deni Nurmatov (C-Jugend, 34 kg), Ishaq Bukhiev (C-Jugend, 45 kg), Timo Glöckner (A-Jugend, 55 kg) und Ismail Bukhiev (B-Jugend, 68 kg) setzten sich gegen ihre Konkurrenten durch. Lias Marini, Ishaq Bukhiev und Ismail Bukhiev hatten bereits in Koblenz im Freistil geonnen und sicherten sich nun den Doppeltitel.

15 von 16 WKG-Startern auf dem Podium

Fünf zweite Plätze gab es für David Wahl (D-Jugend, 36 kg), Magomed Zurapova (C-Jugend, 34 kg), Amy Cumpelik (E-Jugend, 30 kg), Kanan Babazade (A-Jugend, 80 kg) und Joshua Rauschecker (A-Jugend, 110 kg).

Ebenfalls fünf dritte Plätze sicherten sich Isa Bukhiev, David Steckler, Emilio Marini, Michael Krahn, und Luise Willer, so dass von 16 angetretenen Athletinnen und Athleten der WKG-Ludwigshafen 15 auf dem Siegerpodest standen.

David Wahl, der zuvor auf vier Turnieren vier erste Plätze belegte, wurde dieses Mal Vizemeister. Er musste aber mit einem Gewicht von 33,1 kg in der 36-Kilo-Gewichtsklasse antreten und unterlag von bei seiner einzigen Niederlage in seinen vier Kämpfen nach Punkten einem Gegner, der zwei Wochen zuvor noch in der 39-Kilo-Klasse angetreten war.