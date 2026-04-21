Vom 26. April bis 2. Mai macht sich eine Gruppe von 30 krebsbetroffenen Frauen mit dem Rad auf den Weg von Mannheim nach Bonn: 250 Kilometer entlang des Rheins in sieben Etappen. Die Radwanderung ist Teil des 50. Jubiläums der Frauenselbsthilfe Krebs (FSH), Deutschlands ältester und größter Krebs-Selbsthilfeorganisation. Mit der Jubiläumstour will sie nach eigenen Angaben zeigen: Selbsthilfe stärkt und ist für viele Menschen ein entscheidender Halt nach der Diagnose Krebs.

Die erste Etappe startet am Sonntag, 26. April, um 13 Uhr am Fernmeldeturm (Luisenpark Mannheim) und führt nach Worms (Pension Altes Ruderhaus). Die zweite Etappe führt von dort ab 10 Uhr an die Niersteiner Rheinpromenade. Die dritte Etappe startet ab 10 Uhr von der Niersteiner Rheinpromenade nach Bingen, die vierte Etappe von dort zum Marktplatz Boppard, die fünfte Etappe (mit Mittagspause am Deutschen Eck) zum Beach & Biergarten am Deich in Neuwied, die sechste Etappe nach Bad Honnef, die letzte Etappe führt zur Ludwig-Erhard-Allee in Bonn.

An der Strecke wollen FSH-Engagierte und Angehörige die Radlerinnen empfangen. Über den Instagram-Kanal frauenselbsthilfe.krebs informieren die Teilnehmer über die Etappen. Hier soll es Tagesberichte und Einblicke während der Tour geben.