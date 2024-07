Seit 20 Jahren schon gibt es die Kinderuni der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft (HWG) Ludwigshafen. Das feiert die Hochschule am Dienstag, 16 Juli, mit der Jubiläums-Kinderuni und einem Familienfest. Das Fest startet um 15 Uhr mit Mitmachstationen im Erdgeschoss des A-Gebäudes, wie die HWG mitteilt. Die Jubiläums-Kinderuni, ab 16 Uhr in der Aula, eigne sich für Kinder zwischen acht und zwölf Jahren, richte sich aber an alle Neugierige und Familien. Sie hat das Thema „Expedition Ernährung – durch das Labyrinth von Pommes, Burgern und Eiscreme.“ Armin Leibig und Annika Werner vom Studiengang „Pflegepädagogik“ werden die Kinder laut Ankündigung durch Verheißungen und Gefahren leiten. Die Teilnahme an der Vorlesung und dem Familienfest sind kostenlos, die Hochschule bittet aber um Anmeldung für die Vorlesung.

Termin

Jubiläums-Kinderuni und Familienfest: Dienstag, 16. Juli, 15 bis 18 Uhr, Mundenheim, Campus der Hochschule, Ernst-Boehe-Straße 4, Erdgeschoss, A-Gebäude, Im Netz: www.hwg-lu.de/kinderuni.