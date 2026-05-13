Das Servicecenter der Metropolregion Rhein-Neckar mit Sitz in Ludwigshafen liefert seit rund eineinhalb Jahrzehnten über die einheitliche Behördenrufnummer 115 Auskünfte.

Seit 11. Mai feiert die 115 nun bundesweit, dass sie seit 15 Jahren im Regelbetrieb ist. Ludwigshafener Bürger, die diese Rufnummer wählen, erhalten seit Jahren schnell und verlässlich unter anderem Infos zu vielfältigen Dienstleistungen. Darüber hinaus vermittelt das Servicecenter der Metropolregion Rhein-Neckar etwa bei spezifischen Fachfragen an Ansprechpersonen in der Verwaltung oder hilft beispielsweise bei der Buchung von Terminen. Ludwigshafen ist bereits seit 2. November 2011 Teil des 115-Verbunds. Die Mitarbeiter des Servicecenters helfen aber nicht nur bei Anfragen aus dem Stadtgebiet, sondern versorgen Anrufer aus derzeit 106 Gebietskörperschaften zuverlässig mit Informationen zu vielen Themen.

Über 110.000 Anrufe beantwortet

„Ob es um Eheschließung, den Personalausweis oder die Gewerbeanmeldung geht – die Menschen in unserer Region nehmen das bürgernahe Angebot der 115 gut und gerne an. Allein über 110.000 Anrufe beantwortete das 115-Servicecenter in Ludwigshafen im Jahr 2025“, sagt Oberbürgermeister Klaus Blettner (CDU). „Wir gratulieren zu 15 Jahren erfolgreichem Bürgerservice und sind stolz, Teil des 115-Verbunds zu sein.“

Unter der leicht zu merkenden, vorwahlfreien Telefonnummer 115 geben speziell geschulte Mitarbeiter Auskunft zu den Dienstleistungen der beteiligten Kommunen und Landkreise sowie der Landes- und Bundesverwaltungen. Bei einem Anruf der 115 ist es unerheblich, ob es sich um Angelegenheiten der Kommunen, der Länder oder des Bundes handelt: Die 115 stehe für ein einheitliches Serviceversprechen und eine verbundweite Infrastruktur mit gemeinsamen Qualitätsstandards, so die Stadtverwaltung.

400 Anrufe täglich

Bei dem in Ludwigshafen beheimateten Servicecenter gehen täglich zirka 400 Anrufe ein. In Ludwigshafen gehören folgende Fragen zu den Top-Favoriten: Aufenthaltstitel, Fahrzeugan-, -um oder -abmeldung, Führerscheinumtausch, Führerscheinersterteilung, Wohnsitz anmelden, Personalausweis beantragen, Reisepass beantragen, Wohngeld beantragen sowie Hilfe zur Pflege. Deutschlandweit sind rund 8000 Dienstleistungen in der Ludwigshafener Datenbank abrufbar, um Fragen zu beantworten und Informationen zur Verfügung zu stellen.